РНБО: Українська армія здатна протистояти російським військам з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо Криму - там дійсно перебуває велика кількість російських військових, проте про 40 тисяч ми говорити не можемо, там менша кількість військ», - зазначив він.

Читайте такожРосійські війська й бойовики згуртовують сили в напрямку Маріуполя - НФ«У нас достатньо сил і засобів, щоб зустріти ворога і дати адекватну відповідь», - сказав речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РНБО та Державній прикордонній службі України повідомляли, що на тимчасово окупованій території АР Крим триває передислокація підрозділів збройних сил РФ.

Зокрема, 28 вересня в РНБО повідомляли, що на адміністративному кордоні материкової частини України з АР Крим російські війська розгорнули польовий табір і залізницею підвезли важку техніку.