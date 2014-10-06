РНБО: Українська армія здатна протистояти російським військам з Криму
Українська армія має достатню кількість сил і засобів, щоб дати відсіч російським військам, які можуть напасти з Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Щодо Криму - там дійсно перебуває велика кількість російських військових, проте про 40 тисяч ми говорити не можемо, там менша кількість військ», - зазначив він.
Читайте такожРосійські війська й бойовики згуртовують сили в напрямку Маріуполя - НФ«У нас достатньо сил і засобів, щоб зустріти ворога і дати адекватну відповідь», - сказав речник РНБО.
Як повідомляв УНІАН, раніше в РНБО та Державній прикордонній службі України повідомляли, що на тимчасово окупованій території АР Крим триває передислокація підрозділів збройних сил РФ.
Зокрема, 28 вересня в РНБО повідомляли, що на адміністративному кордоні материкової частини України з АР Крим російські війська розгорнули польовий табір і залізницею підвезли важку техніку.