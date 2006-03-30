Подав у відставку ще один чільник СДПУ(о)

Голова виконкому Соціал-демократичної партії (об`єднаної) і заступник голови партії Юрій ЗАГОРОДНІЙ подав заяву про відставку із займаних постів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СДПУ(о).

Ю.ЗАГОРОДНІЙ був керівником виборчого штабу «Опозиційного блоку НЕ ТАК!». Підставою для своєї відставки він вважає незадовільний результат, який отримав блок в результаті виборів до парламенту України.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК подав заяву про свою відставку. В.МЕДВЕДЧУК просить звільнити його від обов`язків голови СДПУ(о) у зв`язку з тим, що «Опозиційний блок НЕ ТАК!», куди входила очолювана ним Соціал-демократичний парія України (об`єднана), не набрала необхідної кількості голосів виборців для проходження до парламенту.

Після обробки ЦВК 99,82% протоколів дільничних виборчих комісій результат Блоку “НЕ ТАК!” – 1,01% голосів виборців.