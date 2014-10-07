Яценюк має високі шанси зберегти прем’єрську посаду після виборів, - експерт

Про це заявив політолог, директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

На думку експерта, Арсеній Яценюк має гарний послужний список та легко знаходить спільну мову з західними лідерами. «Щоправда, умовою для продовження прем’єрства може стати переформатування Уряду, оскільки «фронтовики» навряд чи створять одноосібну парламентську більшість», - зазначив Євген Магда.

Він наголосив, що на користь Яценюку можу зіграти небажання багатьох політиків «згоріти» на посаді прем’єра, яка більше нагадує електричний стілець. Політолог оцінює імовірність призначення лідера «Народного фронту» главою нового Уряду вище середньої.

Водночас Євген Магда висловив сумнів щодо призначення на посаду прем’єр-міністра лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. «Формат відносин з Президентом та рівень популярності політичної сили не сприяє тому, щоб оцінити ймовірність призначення Юлії Тимошенко прем’єром як високу», - зазначив політолог.

Не вище, ніж середнє, він оцінює можливість призначення на посаду Глави уряду представника Блока Петра Порошенка Володимира Гройсмана. На думку Магди, за умови призначення Гройсмана Порошенко матиме в своїх руках повну концентрацію влади, через що йому складно буде уникнути порівняння з Віктором Януковичем.

Невеликі шанси на призначення Главою уряду експерт вбачає для лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. Він має репутацію людини зі складним характером та слабкою схильністю до компромісів, що не є кращою рисою для управління виконавчою гілкою влади.

У Радикальної партії Олега Ляшка просто немає реального кандидата на посади Глави уряду, вважає політолог. Водночас поведінка цієї політичної сили виключає можливість залучення кандидата зі сторони.

«В будь-якому випадку главу Уряду новому парламенту треба буде затверджувати швидко, без розкачки. Главі Кабміну не потрібні публічні конфлікти з президентом, але стануться в нагоді важелі впливу на депутатський корпус», - підсумував директор Центру суспільних відносин.