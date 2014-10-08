В Україні вже скорочено 27 тисяч держслужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко на брифінгу в Кабміні.

"Станом на сьогодні вже скорочено 27 тис. державних службовців... Міністерство соціальної політики скорочено на понад 12%, апарат Державної пенітенціарної служби - на понад 15%, Укрдержреєстр - на понад 12%. Скорочення відбулося у Держфінінспекції, Мінвуглепромі. Те саме по місцевих органах", - сказав Ващенко.

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За його словами, 8 контролюючих органів уже ліквідовано, 10 центральних органів виконавчої влади сьогодні перебувають в стадії реорганізації.

"Якщо подивитися, яких наслідків ми очікуємо після того, як відбудеться процес реорганізації і ліквідації - по центральному апарату згаданих органів відбудеться скорочення на понад 47% державних службовців, по територіальних - 16%", - сказав він.