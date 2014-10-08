Спостережну місію ОБСЄ в Україні продовжено на шість місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одесі заявив спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

«Наш мандат тривав шість місяців. На даний момент наша місія продовжена ще на шість місяців за рішенням всіх 57 країн-учасниць місії. У нашому мандат - два основних моменти: спостерігати й інформувати країни-учасниці про результати наших спостережень, а також полегшувати діалог», - сказав Боцюрків.

Читайте такожУ неділю в Україну прибудуть ще 40 спостерігачів ОБСЄ

Він додав, що члени місії також моніторять «гуманітарну ситуацію з переселенцями зі сходу, а також питання, пов'язані з безпекою і правами людини».

«Ми плануємо присутність місії на території 10 міст, і розширити кількість спостерігачів до 300 осіб», - сказав спікер.

Як зазначив, заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, «у нас є можливість збільшити число спостерігачів до 500 осіб, зараз місія прийняла рішення про розширення штату».

«Більшість, 350 з 500, направлять на схід країни. Я хочу підкреслити, що спостережна місія буде продовжена по всій Україні, в тому числі в Одесі», - сказав Хуг.