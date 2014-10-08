Міністр Гелетей зустрівся з представниками ОБСЄ

— Ваш візит є дуже вчасним і актуальним у зв’язку з неприхованою агресією Російської Федерації проти нашої країни. Україна опинилася на першому рубежі цивілізаційного конфлікту, ініційованого Росією, — зазначив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Глава вітчизняного оборонного відомства поінформував постійних представників ОБСЄ щодо етапів розвитку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Він наголосив, що Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України з перших днів вступу в посаду ініціював мирний план вирішення кризи на Донбасі. Зі свого боку, Збройні Сили України під час звільнення українських міст від окупантів намагаються всіляко уникнути жертв серед мирного населення, застосовуючи мінімальну кількість сили.

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— Водночас, російська пропаганда вдається до цинічної брехні, намагаючись ввести в оману весь світ щодо ситуації на Донбасі. Надуманими звинуваченнями України в геноциді власного народу Росія покриває злочини своїх найманців, дедалі розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. При цьому Російська Федерація жодного разу не засудила випадки масових розправ над мирними жителями з боку терористів, попри існування конкретних доказів і свідчень про масові захоронення жертв терористів у Слов’янську та інших звільнених містах, — підкреслив Міністр оборони України.

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Генерал-полковник Валерій Гелетей запевнив представників ОБСЄ у повній підтримці та сприянні в їх роботі з боку українського оборонного відомства.

— Впевнений, що саме ОБСЄ стане тією організацією, яка допоможе показати всьому світу те, що насправді відбувається в Україні, — наголосив він.

Від імені делегації постійних представників при ОБСЄ Посол Канади пані Ізабель Поупарт подякувала Міністру оборони України за зустріч і висловила глибокі співчуття з приводу загибелі українських військовослужбовців.

— Надана вами інформація є значимою за підсумками візиту нашої делегації в Україну. З боку постійних представників при ОБСЄ буде зроблено все, щоб світ почув правду, — зазначила пані Ізабель Поупарт.