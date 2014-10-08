Зросла кількість загиблих через обстріл Донецька
22:07, 08 жовтня 2014Політика
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8 людей загинули й 9 поранено через артобстріл Донецька.
REUTERS
Про це повідомив заступник голови Ворошилівської райради Донецька Іван Приходько на своїй сторінці у Facebook.
"Куйбишевський район зараз. Влучення в четвертий ЖЕК, четверо загиблих. Продуктовий магазин біля Катрана, троє загиблих і двоє поранених. Влучення в 221-й будинок та в "Амстор", - написав він.
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Пізніше Приходько додав, що також у результаті обстрілу отримали поранення ще 7 осіб, 1 жінка загинула.
Як відомо, бойовики з артилерійських знарядь обстріляли залізничний вокзал Донецька близько 17:00 середи.
Гармата також потрапила у гіпермаркет "Амстор", який знаходиться в районі вокзалу.
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