У Криму сьогодні оберуть голову окупаційної влади

На сесії депутати повинні обрати «голову» Криму, повідомляє Крым.Реалии.

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд "Держради" Криму для обрання на цю посаду кандидатури Сергія Аксьонова, який зараз тимчасово виконує обов'язки кримського «прем'єр-міністра», «міністра» екології і природних ресурсів - головного державного інспектора Криму Геннадія Нараэва і депутата Державної думи Олександра Терентьєва.

Читайте такожУ Криму можуть закрити єдиний кримськотатарський каналУ "кримському" парламенті, тим часом, не сумніваються, що перемогу здобуде Аксьонов. Про це вже раніше заявляв кримський «спікер» Володимир Константинов.

У четвер вибори повинні відбутися і в Севастополі. Як очікується, на своїй посаді буде затверджений тимчасово виконуючий обов'язки «губернатора» Сергій Мєняйло, якого на цю посаду призначив президент Путін. Також на цей пост претендує кримський комуніст Василь Пархоменко, який заявляв, що якщо цар сказав "треба", "державна людина" зобов'язана відповісти "єсть".