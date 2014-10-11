«Радикальні клоуни» розпочали у Києві всеукраїнський тур на підтримку партії Ляшка

Як передає кореспондент УНІАН, у першому агітаційному концерті «Радикальних клоунів» на підтримку Ляшка, який відбувся під будівлею Національного цирку України, взяли участь міми, клоуни, ходулісти у костюмах, які перебували серед учасників заходу, розважаючи дітей та їхніх батьків і фотографуючись з ними. Усім охочим роздавали цукерки, тістечка та фрукти.

В учасників концерту були агітаційні прапори на підтримку лідера Радикальної партії. Також організатори заходу роздавали перехожим повітряні кульки та футболки з написами «Клоуни за Олега Ляшка».

«Наші ідеї та уподобання співпадають з ним (Ляшком - УНІАН) та його політичною програмою, тому він наш лідер», - заявив один з організаторів концерту. «Хто, якщо не ми, клоуни, в цій країні щось зробимо. Ми хочемо внести радикальні зміни в політику», - наголосив він.

Читайте такожРозкол в партії Ляшка: вінницькі радикали звинуватили боса у продажу партії регіоналамНа запитання, чи Ляшко не ображається на такі форми агітації, представник громадської організації відповів: «Він не ображається, тому що він один із нас».

Нагадаємо, 25 вересня у столичному Будинку клоунів відбулася «прес-конференція» клоунів Петра та Миколи, а також Дарта Вейдера, які агітували голосувати за Ляшка. Клоуни заявляли, що їм подобається Ляшко, адже він – «нетрадиційний політик». Також вони повідомили, що вже подали документи на вступ до Радикальної партії, а поки що створили ГО «Радикальні клоуни». Ляшку клоуни про таку ініціативу не повідомляли, однак впевнені, що політик їх підтримає, тим більше, що кошти за свої виступи обіцяють надсилати лідеру Радикальної партії.