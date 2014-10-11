Депутат: у людей на сході лише одне бажання – вони хочуть миру

Про це вона сказала сьогодні під час ефіру на вінницькому телеканалі, передає кореспондент УНІАН.

Депутат розповіла, що разом з Іриною Геращенко та Марією Іоновою (також народні депутати – ред.) їх закріпили за східними регіонами України, і вони провели там багато зустрічей із тимчасово переміщеними людьми.

«На сході основні настрої – люди хочуть миру– це страшні долі тисяч знедолених дітей, жінок, які залишились без даху над головою. На жаль, тільки через кров, вбивства й знищення інфраструктури, сформувалась справжня українська нація, люди зрозуміли – що вони є братній народ», - сказала Луценко.

Читайте такожДепутат закликала не вірити пропаганді Путіна про "здачу" стратегічних об'єктів на сходіДепутат вважає, що президент Росії Володимир Путін своїми «кривавими» діями об’єднав Україну.

«Тому кривавому Путіну потрібно поставити пам’ятник, де він корчиться в страшних муках, хоча б за те, що він об’єднав Україну», - сказала Луценко.

Вона переконана, що в людей відкрилися очі й вони прозріли, і українці як нація сформувались.

«Ця асиміляція українськістю дозволить і на сході сформувати сильну українську націю. Коли 23 роки Україну роз’єднували і коли 23 роки «ламали ту хату», то за 3 місяці її неможливо відбудувати, але ніхто не опускає руки. На сході патріотизм також вже зашкалює, і це багато вартує, за це хочеться йти в парламент і робити серйозні справи», - додала Луценко.