В Одесі відпочинуть від політики. У карнавалі візьмуть участь 100 тисяч туристів

Одеська «Гуморина-2006» пройде під гаслом «Відпочинь від політики». Про це повідомила журналістам начальник Управління з питань культури і мистецтва Одеської міської ради Тетяна ФІДІРКО.

Як передає кореспондент УНІАН, головні заходи пройдуть 1 квітня в Міському саду, на Театральній площі, Приморському бульварі і Куликовому полі.

Організатори святкування планують почати традиційну карнавальну ходу, в якій планується участь більш як 100 тис. туристів, о 15.00 на Дерибасівській вулиці. Колона пройде Рішельєвською до Куликового поля, де трохи пізніше розпочнеться гала-концерт. У ньому візьмуть участь групи «Дюна», «Ляпіс Трубецькой» і «Браво», Олена АПІНА, Максим ЛЕОНІДОВ, Андрій ДАНИЛКО.

«Причому на Куликовому полі створюється ВІП-зона, де квитки на трибуни будуть платними», - додала Т.ФІДІРКО.

Після концерту відбудеться феєрверк, працюватиме дискотека.

У центрі міста заходи «Гуморини» розпочнуться об 11.00. У Міському саду розташуються «Суто одеські атракціони», а на розі Дерибасівської і Єкатерининської на екрані демонструватимуть кінофільми, присвячені Леоніду Утьосову.

«Як і в минулі роки, бюджетного фінансування Гуморини» не передбачено, - нагадала Т.ФІДІРКО. – Свято організовується на кошти спонсорів».