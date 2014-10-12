У Донецьку два мирних жителя отримали осколкові поранення

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що два райони міста - Куйбишевський і Київський, починаючи з 14.00 піддаються обстрілу, і в результаті попадання снарядів та пожеж пошкоджено житлові будинки по вулиці Ковалько, проспекту Манежному і вулиці Богатирській.

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За попередніми даними, осколкові поранення отримали два мирних жителя: одна людина в мікрорайоні

15-ї ділянки Куйбишевського району і одна - в мікрорайоні Путилівка Київського району.

У зв'язку з неспокійною обстановкою в даних районах внесено зміни у маршрути руху тролейбусів.