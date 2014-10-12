Стали відомі імена звільнених з полону на Донбасі українських бійців і журналіста



Згідно з повідомленням Центру, розміщеним в Facebook, звільнені у Донецьку, Луганську та Сніжному українці: Абдулкін Сергій Петрович - 39 БТО, 1976 р.н., Бордій Руслан – 51 бригада, Гаврада Іван Мирославович - 51 бригада, 1984 р.н., Галушко В’ячеслав Анатолійович - 30 бригада, 1989 р.н., Куцарський Олександр Миколайович - 80 бригада, 1980 р.н., Лелявський Юрій Миколайович - журналіст, Нікітін Миколай Миколайович - батальйон ”Донбасс”, 1978 р.н.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов повідомив, що на Донбасі з полону бойовиків визволено шестеро українських військовослужбовців та одного журналіста.

Президент Петро Порошенко раніше заявив, що на Донбасі у бойовиків в заручниках залишаються понад 500 осіб.