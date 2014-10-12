Порошенко сподівається на повне припинення вогню на Донбасі вже в найближчі дні

Про це йдеться у зверненні глави держави щодо реалізації Мирного плану та зміцнення обороноздатності держави, опублікованому у неділю ввечері.

”Ми розраховуємо вже найближчими днями добитися-таки повного припинення вогню. Після того, як це станеться, почнеться створення буферної зони. Обидві сторони мають відвести важкі озброєння як мінімум на 15 кілометрів в глиб контрольованих територій. Значна частина, я сподіваюся, покине територію України. Як наслідок - утвориться тридцятикілометровий пояс безпеки. Це унеможливить обстріл бойовиками населених пунктів Донбасу і принесе довгоочікувану безпеку мирним мешканцям”, - зазначив глава держави.

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Порошенко підкреслив, що ”відведення важкої зброї і важкої техніки калібру більше ста міліметрів стане додатковою гарантією дотримання режиму припинення вогню. Його неможливо буде більше порушити спонтанно і безкарно”.

”Ключове ж з ключових наших завдань - встановлення контролю на українсько-російському кордоні. Бо кордони України - це святе. Вони незмінні, і ми не віддамо жодного клаптика нашої землі. Ми поновимо суверенітет над кожним квадратним метром. Але для цього потрібен час”, - додав президент.