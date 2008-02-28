Ющенко запропонував дискусію – не таку пласку як лайка в парламенті

У українському парламенті проходить не дискусія щодо НАТО, а дискусія про перерозподіл влади. У цьому упевнений Президент України Віктор Ющенко, про що він заявив в своєму виступі на Першому міжнародному форумі "Європа-Україна", який проходить сьогодні в Києві.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Ющенко, кажучи про перспективу приєднання України до НАТО, зауважив, що дискусія про майбутню модель безпеки держави складніше за дискусію по лінії вступати -не вступати. "Вона є не такою пласкою, як виглядають сьогоднішні дискусії або лайка в парламенті - вступати або не вступати. Даруйте, нас ще ніхто не запрошує до НАТО", - підкреслив Президент.

В.Ющенко при цьому додав, що дану дискусію не слід політизувати. "Те, що проводиться сьогодні під егідою певних політичних партій, безумовно, це спроби поміняти координацію влади, змінити відносини у тому числі і в парламенті, у тому числі і в рамках коаліції, і так далі. Це не дискусія по НАТО, це дискусія про владу", - підкреслив Президент.