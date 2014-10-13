За добу на сході України загинув один військовий

13:13, 13 жовтня 2014
Політика
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За добу на сході України загинув один український військовослужбовець.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу на сході України в зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець.

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