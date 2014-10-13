За добу на сході України загинув один військовий
13:13, 13 жовтня 2014Політика
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За добу на сході України загинув один український військовослужбовець.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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За його словами, за минулу добу на сході України в зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець.
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