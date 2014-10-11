Бойовики обстріляли українських прикордонників - загинув один військовий
13:56, 11 жовтня 2014Політика
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Лисенко повідомив, що не володіє інформацією про кількість поранених за минулу добу на сході України
Терористи обстріляли колону зі стрілецької зброї / Фото УНІАН
У Донецькій області загинув український прикордонник.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, в районі Докучаєвська Донецької області під час руху колони Держприкордонслужби терористи обстріляли її зі стрілецької зброї. Прикордонники відкрили вогонь у відповідь, бойовики зазнали втрат і втекли. Загинув один прикордонник.
Разом із тим, Лисенко повідомив, що не має в своєму розпорядженні інформації про кількість поранених за минулу добу на сході України.
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