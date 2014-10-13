Генконсульство Греції в Маріуполі відновило роботу

Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Греції. "За рішенням заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Евангелоса Венізелоса, за рекомендацією посла Греції в Києві, грецьке консульство в Маріуполі повернулося в своє приміщення сьогодні, у понеділок, 13 жовтня 2014 року", - йдеться в повідомленні, передає "Українська правда".

Нагадаємо, рішення про тимчасове перенесення офісу генерального консульства в Маріуполі в Дніпропетровськ було прийнято 28 серпня в зв'язку з вторгненням російських військ у південну частину Донецької області.