Литвин: Президент може виявитися в опозиції

Колишній голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Олександр МОРОЗ не зможе грати роль об’єднувальної ланки між політичними силами в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив учора журналістам на прес-конференції в Кіровограді.

Він прогнозує, що з утворенням нової коаліції в країні поглибиться регіональна криза між Сходом і Заходом.

«Більше того, може скластися ситуація, що Президент виявиться в опозиції, або буде витіснений в опозицію», - повідомив В. ЛИТВИН.

Він пояснює таку можливість розбіжністю задекларованих позицій, зокрема, стосовно зовнішньої політики держави.

На думку В.ЛИТВИНА, «в українській політиці нічого дивного не відбулося».

«Просто одні намагались кинути інших, і ті, які, здавалось, вже перемогли, не прорахували все, що могло статись», - зауважив екс-спікер.

В.ЛИТВИН у перспективі бачить новостворену коаліцію більш тривалою і стабільною, ніж та, що планувалась попередньо.

«Попередня коаліція була приречена існувати максимум до жовтня, оскільки було очевидно, що після розподілу посад, її учасники не зможуть прийняти жодного більш-менш важливого рішення», - вважає В.ЛИТВИН.

На його думку, нова коаліція буде більш дисциплінованою, оскільки в ній діє «принцип демократичного централізму».

«Якщо узагальнювати ідеологічне забарвлення нової коаліції, то, я думаю, вони намагатимуться впроваджувати програму будівництва капіталізму з людським обличчям», - зауважив В.ЛИТВИН.

Колишній голова Верховної Ради України також вважає, що Віктор ЮЩЕНКО не візьме на себе відповідальності за розпуск парламенту.