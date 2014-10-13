Порошенко покладає великі сподівання на переговори із Путіним у Мілані

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Ренці підтвердив запрошення Порошенку взяти участь у саміті форуму «Азія-Європа» (АСЕМ), який відбуватиметься 16-17 жовтня у Мілані. Порошенко подякував Ренці за запрошення і наголосив, що Мілан має стати містом, у якому можуть бути досягнуті важливі домовленості щодо реалізації Мирного плану.

Читайте такожВ СБУ сподіваються, що зустріч Порошенка з Путіним допоможе звільнити заручників на ДонбасіВін підкреслив, що на сьогодні ключовим пріоритетом для досягнення миру на Донбасі є контроль за українсько-російською ділянкою кордону та його закриття для постачання найманців, зброї та важкої техніки.

Окрім цього, президент зазначив, що будь-які місцеві вибори мають відбуватися відповідно до чинного українського законодавства, враховуючи нещодавно ухвалений Верховною Радою Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

На думку Порошенка, проведення місцевих виборів можливе за умови двостороннього припинення вогню і надання повноцінного доступу міжнародним спостерігачам ОБСЄ для моніторингу ситуації.

Ренці поінформував про програму та заплановані заходи, проведення яких передбачається у рамках форуму АСЕМ.

Співрозмовники домовилися дати відповідні доручення щодо максимально ефективної підготовки українсько-італійських зустрічей для подальшої розбудови двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Порошенко заявив, що на саміті ASEM у Мілані відбудеться низка багато- і двосторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого Мирного плану.

"Наступного тижня я вирушаю до Італії, до Мілана. Там відбудеться низка багато- та двосторонніх переговорів, присвячених реалізації нашого Мирного плану. Там має відбутися наша зустріч з Путіним. З одного боку – керівники ЄС та низки європейських країн разом з президентом України. З іншого – президент Російської Федерації. Я не маю жодних ілюзій - це будуть непрості переговори. Але я до них готовий. Моя мета – непорушна незалежність країни, її територіальна цілісність, недоторканість кордонів, відновлення миру. Якщо ми доб'ємося повного припинення вогню, виведення російських військ та техніки, встановлення контролю над кордоном, то відкриється зрозумілий і необхідний шлях до політичного врегулювання", - наголосив президент.