Військові під Адміністрацією Президента відхилили пропозицію обмудсмена

Відповідну пропозицію представник омбудсмена Юрій Білоусов озвучив на мітингу військовослужбовців біля Адміністрації Президента.

Про це пише "Українська Правда".

"Є пропозиція, щоб уповноважена з прав людини Валерія Лутковська виїхала о десятій ранку до вас у військову частину. Ви визначаєте ваших представників, хто за вас буде говорити, 5-10 осіб, адресуєте ваші проблеми. Ми зі свого боку гарантуємо вам, що жодних репресій з боку керівництва вашої військової частини або Нацгвардії не буде", - сказав він.

Водночас самі військові та їхні матері сказали, що не залишать територію біля АП. Білоусов у свою чергу залишив їм свій номер телефону, сподіваючись, що військові захочуть поспілкуватися з омбудсменом.

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Як відомо, в понеділок кілька сотень військових Нацгвардії з-під Києва прийшли до Адміністрації президента з вимогою демобілізації. Вони стверджують, що переслужили свій термін на півроку. Схожа акція протесту відбулася і в Харкові.

В інтерв'ю "Громадському ТБ" двоє бійців, які беруть участь в протесті, уточнили, що в зоні АТО вони ще не служили.

Військове командування розглядає питання про демобілізаціювійськовослужбовців Нацгвардії, які вийшли на акцію.

Раніше президент Петро Порошенко задовольнив рапорт про відставкуміністра оборони Валерія Гелетея, який той подав.

У той же час глава держави вніс на розгляд парламенту кандидатуру командувача Нацгвардії Степана Півторака на посаду міністра оборони.