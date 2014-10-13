Нацгвардійцям під АП запропонували піти в короткострокові відпустки
Перший заступник командувача Національної гвардії Олександр Кривенко заявляє, що керівництво Нацгвардії пропонує мітингуючим біля Адміністрації президента України строковикам погодитись на короткотермінові відпустки до вирішення питання демобілізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, звертаючись до строковиків по мегафону.
"Я тільки що розмовляв з командувачем Нацгвардії (Степаном Полтараком)... Командувач сказав: поки вирішується питання з оформленням указу про демобілізацію, він готовий до прийняття рішення щодо відпусток тим, хто відслужив більше року і хто дуже цього потребує. Подумайте над цією пропозицією", - закликав Кривенко.
Читайте такожДо Києва їдуть строковики з інших міст - пікетувальник-гвардієцьУ свою чергу, строковики почали вигукувати, що вони всі потребують відпусток.
Члени ініціативної групи повідомили, що в АП зареєстроване звернення і передане президенту Петру Порошенку. До ініціативної групи увійшли батьки і троє строковиків із частини № 3027.
"Нам пообіцяли, що це звернення буде розглянуте у найкоротші терміни", - сказала матір одного з бійців Тетяна Мозова. "Для цього збирається комісія, вирішується питання про ваше звільнення із строкової служби. Ваші командири пообіцяли, що до вас ніяких репресивних заходів вживатися не буде", - додала вона.
Читайте такожСтроковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)Як заявила Мозова, якщо ці питання не будуть вирішені в строк, у який було обіцяно це зробити, "знову ми зберемося і знову прйдемо сюди говорити про це".
Член ініціативної групи, старший солдат строкової служби Юрій Самченко повідомив, що коли бійці повернуться у військову частину 3027, батьки житимуть з ними в казармі. За його словами, мітинг триває, але солдати "знаходяться на території частини".
Ці слова учасниками мітингу були освистані. Вони знову почали вигукувати: "Дембель, дембель!".