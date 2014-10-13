Нацгвардійцям під АП запропонували піти в короткострокові відпустки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, звертаючись до строковиків по мегафону.

"Я тільки що розмовляв з командувачем Нацгвардії (Степаном Полтараком)... Командувач сказав: поки вирішується питання з оформленням указу про демобілізацію, він готовий до прийняття рішення щодо відпусток тим, хто відслужив більше року і хто дуже цього потребує. Подумайте над цією пропозицією", - закликав Кривенко.

Читайте такожДо Києва їдуть строковики з інших міст - пікетувальник-гвардієцьУ свою чергу, строковики почали вигукувати, що вони всі потребують відпусток.

Члени ініціативної групи повідомили, що в АП зареєстроване звернення і передане президенту Петру Порошенку. До ініціативної групи увійшли батьки і троє строковиків із частини № 3027.

"Нам пообіцяли, що це звернення буде розглянуте у найкоротші терміни", - сказала матір одного з бійців Тетяна Мозова. "Для цього збирається комісія, вирішується питання про ваше звільнення із строкової служби. Ваші командири пообіцяли, що до вас ніяких репресивних заходів вживатися не буде", - додала вона.

Читайте такожСтроковики Нацгвардії під АП відмовилися залишити Банкову (відеотрансляція)Як заявила Мозова, якщо ці питання не будуть вирішені в строк, у який було обіцяно це зробити, "знову ми зберемося і знову прйдемо сюди говорити про це".

Член ініціативної групи, старший солдат строкової служби Юрій Самченко повідомив, що коли бійці повернуться у військову частину 3027, батьки житимуть з ними в казармі. За його словами, мітинг триває, але солдати "знаходяться на території частини".

Ці слова учасниками мітингу були освистані. Вони знову почали вигукувати: "Дембель, дембель!".