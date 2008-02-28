Верховній Раді пропонують встановити «день Януковича»

Депутати Микола КАТЕРИНЧУК, В’ячеслав КОВАЛЬ і Сергій САС в четвер зареєструють у парламенті законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, законопроектом пропонується надавати можливість народним депутатам оскаржувати в адміністративних судах будь-яке рішення, затверджене ВР. Також пропонується врегулювати права парламентської опозиції, зокрема надати їй можливість при формування порядку денного вносити, як першочергові, на розгляд два свої питання.

Крім того, депутати пропонують встановити так званий «день опозиції».

Водночас законопроектом передбачається встановити один день для голосування у ВР – четвер.

«Я впевнений, що з прийняттям цього закону ми зможемо надати правові підстави для розблокування роботи парламенту», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.