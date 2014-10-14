На Луганщині загинули двоє українських силовиків, шістьох поранено

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

За даними прес-служби Москаля, з 9.00 до 9.30 бойовики з Веселої Гори обстрілювали з мінометів ТЕС у м. Щастя. Руйнувань і жертв немає.

Читайте такожБойовики за добу 30 разів порушили режим тиші, але ніч пройшла відносно спокійно

Біля с. Сміле Слов’яносербського району розвідувальна група 80-ї аеромобільної бригади вступила в бій із бойовиками батальйону терористів “Дон”, які намагалися проникнути вглиб України. Жертв і поранених з нашого боку нема, чи є вбиті й поранені серед бойовиків - невідомо, скільки після вогневого контакту вони втекли.

З 11.50 до 12.20 тривав мінометний обстріл 32-го посту Нацгвардії в районі Бахмутки. Після цього бойовики здійснили штурм блокпосту, намагаючись захопити його. На допомогу Нацвардії прибула 80-та аеромобільна бригада. Почався бій, у результаті якого штурм було відбито, але наші військові втратили два БТР, крім того, один офіцер і троє солдатів поранені.

О 15.10 було здійснено обстріл блокпосту 128-ї бригади Збройних Сил України біля м. Станиця Луганська. Поранений 1 боєць.

Вчора військові 24-ї бригади в районі с.Трьохізбенка Слов’яносербського району наткнулася на встановлені диверсійно-розвідувальними групами розтяжки з гранатами. На жаль, двоє військових загинули, 1 поранений.

О 9.50, 10.40 та 11.20 бойовики обстріляли з мінометів позиції 128-ї бригади ЗСУ біля смт Чорнухине Попаснянського району. А згодом уже з “Градів” - батальйон міліції “Чернігів”, який несе службу в цьому ж в смт. Втрат немає.

Сьогодні о 6.00 почався мінометний обстріл позицій наших військових із Перевальського району. Стріляють бойовики отаману Козиціна. Даних про втрати немає.