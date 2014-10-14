Бойовики "Бєса" залишають позиції, колишні міліціонери дезертирують з угруповань

Підрозділи, підконтрольні ватажку бойовиків Ігорю Безлеру ("Бєс"), залишили ряд блокпостів на правому фланзі дебальцевського плацдарму і відійшлиу район Горлівки на раніше займані ними укріплені позиції.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"У зв'язку з цим керівництво "ДНР" зажадало від Безлера пояснень, проте останній ніяк не аргументував цей відхід своїх загонів від н.п.Дебальцеве", - пише він.

Експерт зазначає, що "мобілізаційні заходи" серед колишніх співробітників МВС України, які залишилися на території "ДНР", не увінчалися успіхом. Спроба керівництва "ДНР" створити з них "спеціальні підрозділи" зазнала невдачі через моментальне дезертирство більш ніж 2\3 особового складу створюваних підрозділів.