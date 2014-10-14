Луганські бойовики за добу викрали 10 автомобілів

Як пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби міліції області Тетяна Погукай, вчора, 13 жовтня, озброєні люди з подвір’я будинку в селі Металіст Слов’яносербського району викрали службовий автомобіль Volkswagen Passat, який належить ГУ МВС у Луганській області. Даний факт зареєстровано. Вживають заходів із встановлення місцезнаходження автомобіля і розшуку злочинців.

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Крім того, до Старобільського райвідділу міліції звернулася 47-річна луганчанка із заявою про те, що двоє озброєних людей у камуфляжному одязі на кв. Молодіжному в Луганську незаконно оволоділи її автомобілем Peugeot-207. Даний факт також зареєстровано.

Також до міліції звернувся чоловік, 1965 р.н. із заявою про те, що на автодорозі, за 4 кілоиметри від смт Фрунзе (Слов’яносербський район) шестеро озброєних людей у камуфляжному одязі незаконно оволоділи його вантажним автомобілем МАN.

До Сєверодонецького міськвідділу міліції поштою надійшла заява від керівництва ТОВ «Завод сталеві дроби» про те, що з території підприємства, розташованого на вулиці Чапаєва в Алчевську, озброєні невідомі особи в камуфляжному одязі незаконно оволоділи автомобілем «ВАЗ-2121», який належить заводу. Також в Попаснянський райвідділ міліції надійшла заява від керівництва Донецької залізниці про те, що з території підприємства невідомі особи незаконно оволоділи автомобілями, які належать держпідприємству: «ГАЗ-3307», «ГАЗ-3307», «ГАЗ-52», вантажний автокран «ЗІЛ-130», «ЛУАЗ-1302», «УАЗ-469 Би», «УАЗ-1514».

Даний факт також зареєстровано. Вживають заходів із встановлення місцеперебування викраденого автотранспорту і розшуку осіб, причетних до скоєння кримінального злочину.