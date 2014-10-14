Турчинов: Провокатори завадили Раді ухвалити важливі рішення

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови Верховної Ради України Олександра Турчинова.

За його словами, сьогодні, в останній пленарний день, парламент прийняв дуже багато важливих для країни рішень та законів. Зокрема, було проголосоване призначення нового міністра оборони Степана Полторака - «у день, що відсьогодні став офіційним святом українського війська».

«Крім того, був прийнятий закон про прокуратуру, що поставив крапку на сталінсько-брежнєвській репресивній махині, якою до сьогодні залишалась прокуратура», - сказав Турчинов, пояснивши, що цей закон відкрив шлях до демократизації головної інституції силових структур.

Крім того, зазначив він, Верховна Рада прийняла закон про Національне антикорупційне бюро, засади державної антикорупційної політики, закон щодо запобігання корупції, закон про визнання кінцевих вигодоодержувачів, закон щодо протидії легалізації відмивання доходів.

За словами керівника парламенту, надзвичайно важливим є прийняте рішення щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян.

«Відтепер за будь-які фальшування виборів та підкуп винні нестимуть жорстку кримінальну відповідальність», - наголосив він.

Разом з тим спікер підкреслив, що дуже багато необхідних для суспільства рішень залишились неприйнятими. Турчинов пояснив, що це і питання захисту вкладів фізичних осіб у банківському секторі, і забезпечення прозорості організації виборчого процесу, і зміни до бюджету, зокрема, в частині, що стосується соціального захисту інвалідів, ветеранів, учасників АТО; це і питання, пов'язані з енергетичною безпекою, ратифікація міждержавних угод, закон, що спрощує питання отримання спадщини; це і блок питань, пов‘язаних із забезпеченням програм з питань протидії ВІЛ СНІДу, питання переходу на технічний регламент ЄС, питання волонтерської діяльності та багато інших законів.

Читайте такожЕпохальний день: кінець "офшорної епохи" і антикорупційне бюро, День захисника України і новий глава Міноборони«Ці питання не були розглянуті через провокативні дії молодиків під будівлею Верховної Ради», - зазначив Турчинов.

«На превеликий жаль, незважаючи на моє вчорашнє звернення щодо підготовки провокацій навколо Верховної Ради, ці провокації відбулись», - сказав Турчинов, додавши, що правоохоронців закидали камінням, і відбулась спроба штурму будівлі парламенту з використанням вибухових речовин.

Голова ВР наголосив, що такі дії зірвали подальшу роботу Верховної Ради та прийняття необхідних для країни законів.

«Російська ж пропаганда отримала в чергове «картинку», яка принижує Українську державу», - додав він.

«Провокатори сподівались отримати політичні дивіденди під час виборчої кампанії, але, на моє переконання, вони повинні отримати осуд суспільства та відповідати за свої дії перед законом», - підсумував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кидали «коктейлі Молотова» та петарди в будівлю Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями. Також молодики стріляли по вікнах будівлі з травматичної зброї та рогаток.

Через ці провокації Турчинов змушений був достроково закрити останнє пленарне засідання Верховної Ради 7-го скликання.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будинку парламенту.

За різними даними, за участь у сутичках та заворушеннях біля парламенту було затримано від 37 до 50 осіб.

Отримали поранення 17 правоохоронців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Столична міліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.