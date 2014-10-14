Генерал-полковник Степан Полторак став міністром оборони України

Постанову про призначення генерал-полковника Степана Полторака вніс до Верховної Ради Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко.

Президент пояснив вибір кандидатури Степана Полторака, і охарактеризував його як авторитетного військового, якого поважають українські силовики в зоні АТО. Крім того, за словами Петра Порошенка, у генерал-полковника Степана Полторака є комплексне бачення реформування Міноборони.

Після голосування генерал-полковник Степан Полторак склав у Парламенті Присягу на вірність Українському народові перед вступом на посаду Міністра оборони України.

— Україна потребує миру. Гарантом цього миру можуть бути тільки сучасні, добре підготовлені, мобільні і добре оснащені Збройні Сили України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для того, щоби створити Збройні Сили, якими б пишався Український народ, які були б гарантом недоторканості наших кордонів, мені потрібен час і ваша підтримка. У своїй роботі я буду спиратись на професіоналів і патріотів України. Я дякую за довіру. Слава Україні! Слава Українським Збройним Силам! — зазначив у виступі Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак.

Попередньо Парламент звільнив генерал-полковника Валерія Гелетея з посади Міністра оборони України. За відповідну Постанову «Про звільнення Гелетея В.В. з посади Міністра оборони України» проголосували 293 народних депутати.

На засіданні Парламенту Петро Порошенко подякував генерал-полковнику Валерію Гелетею за вірну службу.