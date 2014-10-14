Генерал-полковник Степан Полторак став міністром оборони України
Сьогодні, 14 жовтня, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада постановила призначити Полторака Степана Тимофійовича Міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів.
Постанову про призначення генерал-полковника Степана Полторака вніс до Верховної Ради Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко.
Президент пояснив вибір кандидатури Степана Полторака, і охарактеризував його як авторитетного військового, якого поважають українські силовики в зоні АТО. Крім того, за словами Петра Порошенка, у генерал-полковника Степана Полторака є комплексне бачення реформування Міноборони.
Після голосування генерал-полковник Степан Полторак склав у Парламенті Присягу на вірність Українському народові перед вступом на посаду Міністра оборони України.
— Україна потребує миру. Гарантом цього миру можуть бути тільки сучасні, добре підготовлені, мобільні і добре оснащені Збройні Сили України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для того, щоби створити Збройні Сили, якими б пишався Український народ, які були б гарантом недоторканості наших кордонів, мені потрібен час і ваша підтримка. У своїй роботі я буду спиратись на професіоналів і патріотів України. Я дякую за довіру. Слава Україні! Слава Українським Збройним Силам! — зазначив у виступі Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак.
Попередньо Парламент звільнив генерал-полковника Валерія Гелетея з посади Міністра оборони України. За відповідну Постанову «Про звільнення Гелетея В.В. з посади Міністра оборони України» проголосували 293 народних депутати.
На засіданні Парламенту Петро Порошенко подякував генерал-полковнику Валерію Гелетею за вірну службу.