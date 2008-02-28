Ющенко в камуфляжі і в танку налякав есдеків

Перший заступник голови СДПУ(о) Ігор Шурма вважає, що зміна Президентом України Віктором Ющенком вишитої сорочки на камуфляж є свідченням підготовки силового варіанту розв’язання політичної кризи.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі СДПУ(о), за словами І.Шурми, починаючи з 2005 року образ В.Ющенко асоціюється "з вишитою сорочкою, солом`яним капелюхом і свистулькою в зубах, з якою він їздить по ярмарках". "А останнім часом, невідомо чому, він почав з`являтися в камуфляжі, на танку, в оточенні міліції і на навчаннях спецпідрозділів", - підкреслив він.

На думку представника СДПУ(о), це означає, що сьогодні робиться спроба сформувати новий імідж Президента, в якому він має стати "своєю людиною" в силових структурах. "Враховуючи непередбачуваність Банкової і напруження, які помітні у взаєминах Президента і прем`єра, параліч роботи Верховної Ради, ми, напевно, стаємо свідками можливої реалізації запланованого силового сценарію. І, таким чином, сценарій введення безпосереднього президентського правління набуває реальних контурів", - каже І.Шурма.