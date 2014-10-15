Бойовики поширюють чутки про новий наступ (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За оперативними даними, бойовики здійснюють передислокацію живої сили та техніки. Також вони поширюють чутки про підготовку наступів у напрямку міст Дебальцево, Маріуполь, Авдіївка у Донецькій області та міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та Щастя у Луганській області", - зазначив Лисенко.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"Водночас він запевнив, що українські силовики надійно контролюють всі зазначені напрями.