Бойовики поширюють чутки про новий наступ (мапа АТО)

13:48, 15 жовтня 2014
Політика
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На Донеччині та Луганщині бойовики здійснюють перегрупування та поширюють серед населення чутки про підготовку наступу на ряд населених пунктів, які контролюються силами АТО.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За оперативними даними, бойовики здійснюють передислокацію живої сили та техніки. Також вони поширюють чутки про підготовку наступів у напрямку міст Дебальцево, Маріуполь, Авдіївка у Донецькій області та міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та Щастя у Луганській області", - зазначив Лисенко.

Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення в районі Бахмутки: "Там триває бій"Водночас він запевнив, що українські силовики надійно контролюють всі зазначені напрями.

Ситуація у зоні АТО станом на 15 жовтня / rnbo.gov.ua

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