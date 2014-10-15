Путіну порадили шукати нацистів не в Латвії, а в дзеркалі

Про це повідомляє DELFI.lv.

У Росії страхітливими темпами наростають такі явища як розмаїтий екстремізм, нетерпимість і агресивний націоналізм, на що неодноразово вказували авторитетні міжнародні організації.

Тому "Росії слід подивитися в дзеркало", заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Латвії Карліс Эйхенбаумс, коментуючи опубліковані в пресі висловлювання президента Росії Володимира Путіна, який за значив, що "прояви неонацизму стали повсякденною річчю в Латвії".

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 роківЭйхенбаумс підкреслив, що твердження про буденності проявів нацизму в Латвії та країнах Балтії - це риторика, яка не має ніякого зв'язку з реальністю.

"Цю риторику вже роками озвучують російські посадові особи. Це елемент інформаційної війни, яку Росія веде з країнами Балтії та іншими демократичними державами. Такі заяви вже не дивують поінформованих людей, які дотримуються об'єктивних позицій", - стверджує представник МЗС Латвії.

Нагадаємо, Путін напередодні дострокового святкування річниці визволення Бєлграда в Сербії також розкритикував за "вірус нацизму" і Україну.