Путін звинуватив Прибалтику і Україну у відкритому прояві нацизму

В інтерв'ю сербській щоденній газеті "Політика", яке він дав напередодні свого візиту в Белград для участі у заходах, приурочених до 70-ї річниці визволення сербської столиці від німецько-фашистських загарбників, він заявив, що "на жаль, "вакцина" від нацистського вірусу, вироблена на Нюрнберзькому трибуналі, в деяких державах Європи втрачає силу", - повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Наочне свідчення - відкриті прояви неонацизму, які стали повсякденною річчю в Латвії та інших країнах Прибалтики", - вважає російський президент.

Особливе занепокоєння у цьому плані у Путіна викликає ситуація в Україні, де в лютому "відбувся антиконституційний державний переворот, рушійною силою якого стали націоналісти та інші радикальні угруповання".