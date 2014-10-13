ЗМІ: Сербія підрихтувала свою історію на честь візиту Путіна

Про це повідомляється у статті "У Сербії через візит Путіна перекроїли історичний календар" на сайті української служби Радіо Свобода.

Згідно зі статтею, через те, що Путін забажав взяти участь у святкуванні, день визволення Белграда відзначатимуть на чотири дні раніше від історичної дати - 16 жовтня замість 20-го. На честь Путіна також вперше за майже 30 років влаштовують військовий парад.

Такого не було навіть за часів президентства Йосипа Броза Тіто, зазначає Нікола Томич, редактор белградської газети «Бліц».

«Влада в Белграді вирішила пристосувати дату державного свята до порядку денного Путіна. На мою думку, це промовисто свідчить про те, що влада в Белграді дуже гнучко ставиться навіть до суверенітету країни. Все залежить від того, що їй на даний момент потрібно», – говорить Томич.

Читайте такожСербія ввела кримінальну відповідальність за участь у війнах за кордономНа честь Путіна в Сербії вперше від 1985 року влаштовують військовий парад. В ньому візьмуть участь приблизно три тисячі солдатів – піхота, артилерія, танкісти, авіація, навіть дунайські військові кораблі, точніше – човни. До сербських пілотів долучиться й російська військова група «Стрижі».

На думку оглядачів, візит Путіна та все з ним пов’язане потрібний не так Сербії, як Росії, тобто її пропагандистам. Вони прагнуть показати, що Росія має друзів за кордоном та що вона відіграє важливу роль на Балканах.

При цьому в Сербії упродовж кількох минулих років взагалі не відзначали дат визволення, оскільки при владі перебувають правоцентристи, котрі не поважають роль партизанської армії, очолюваної генсеком компартії Йосипом Брозом Тіто.

Натомість Радянський Союз свого часу визнавав лише партизанський рух і співпрацював лише з ним.

Візит Путіна до Белграда триватиме лише один день – 16 жовтня. На святкування не запросили президентів інших країн, солдати котрих воювали в лавах Червоної армії (Бєлград звільняли бійці Другого українського фронту).