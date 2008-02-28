Посол США: зрозуміло, що Україна не готова до членства в НАТО

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що Україна не готова до членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на брифінгу під час Міжнародної конференції «Європа – Україна», яка проходить в Києві.

«Ясно зрозуміло, що Україна не є готовою до членства в НАТО і члени альянсу не готові запропонувати Україні членство в альянсі», - сказав він.

За його словами, на Бухарестському самміті НАТО в квітні буде розглядатися питання, чи дозволяти Україні розпочинати процес підготовки до членства.

«Я передбачаю, що самміт в Бухаресті буде позитивним і для України, і для НАТО», - сказав він.

За словами посла, на сьогодні країни – члени Північноатлантичного альянсу дуже серйозно обмірковують пропозицію керівництва України щодо приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

«Досі залишається велика ймовірність того, що на самміті в Бухаресті в квітні ця пропозиція буде прийнята», - сказав посол. Він також зазначив, що необхідно чітко розуміти, що прохання про приєднання до ПДЧ не є запитом на членство в НАТО.

«Запит щодо початку дискусій про ПДЧ не є проханням про вступ до НАТО», - сказав він.