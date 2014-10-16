На Донеччині голосування відбудеться лише у 8 з 21 округів - КВУ

У Донецькій області на майбутніх парламентських виборах у жовтні голосування на всіх виборчих дільницях може відбутися лише у 8 з 21 округу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Маріуполі 15 жовтня заявив голова правління Донецької обласної організації Комітету виборців України, координатор спільної кампанії спостереження Донецької облорганізації КВУ і Громадянської мережі «ОПОРА» за парламентськими виборами Сергій Ткаченко.

За його словами, такі дані є станом на середу, 15 жовтня. «Зараз ми можемо стверджувати, що голосування на парламентських виборах у Донецькій області відбудеться на більшості виборчих дільниць таких округів: №46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59. Ці округи включають наступні міста: Артемівськ, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Красноармійськ, Маріуполь, Курахове та інші. На жаль, в деяких із зазначених округів відкриються не всі дільниці, але переважна більшість виборців зможуть проголосувати», - сказав Ткаченко.

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Він також повідомив, що в області є 4 округи, в яких зберігається невизначена ситуація з проведенням голосування: №45, 52, 53, 60. Територія цих округів контролюється як українською армією, так і незаконними збройними формуваннями, тому проведення там виборів можливо лише частково. При цьому в 53-му окрузі голосування може відбутися на незначній кількості дільниць.

За інформацією експерта, в інших округах регіону голосування провести неможливо.

«Вибори в Донецькій області нереально провести в таких 9 округах: №41, 42, 43, 44, 51, 54, 55, 56, 61. У межах цих округів розташовані такі міста: Донецьк, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Старобешеве та інші. Крім того, значна частина території 53-го округу, зокрема міста Єнакієве і Торез, також контролюється бойовиками», - відзначив Ткаченко.