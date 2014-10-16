Бойовики з «Градів» обстріляли мирних людей у селі на Донеччині
13:54, 16 жовтня 2014Політика
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Терористи обстріляли з установок «Град» житлові будинки у селі Нікішине Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Терористи не припиняють обстрілювати житлові квартали на тимчасово підконтрольній їм території», - зазначив він.
«Так, у Шахтарському районі Донецької області з установок «Град» вони обстріляли житлові будинки у с. Нікішине», - додав Лисенко.
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