У сутичках під Верховною Радою брали участь бойовики Корчинського і Ляшка - МВС
01:57, 17 жовтня 2014Політика
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У заворушеннях під Верховною Радою 14 жовтня брали участь члени "Братства" Дмитра Корчинського і бойовики радикала Олега Ляшка.
У сутичках під Верховною Радою брали участь бойовики Корчинського і Ляшко,в
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".
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"МВС не розслідує цю справу. Це справа ГПУ. Але я вам можу сказати. Під парламентом були бойовики, які відносять себе до частини організації "Братство", і бойовики, які ідентифікують себе з партією пана Ляшка. Їм заплатили і вони пішли битися. І ще була парламентська партія, яка стала для них фоном, призвела 5 тисяч людей, і за їх спинами почалися ось ці безчинства...", - сказав Аваков, маючи на увазі під третьою партією ВО "Свобода".
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