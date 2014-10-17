Рада Європи офіційно визнала факт військового втручання РФ в Україну

Про це УНІАН повідомили в Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

Зокрема, згідно з повідомленням, 16 жовтня в рамках 27-ої жовтневої сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (Конгрес РЄ), відбулися дебати на тему: «Сепаратистська напруга в Україні та сусідніх країнах».

У ході дискусії більшість делегатів виступили на підтримку України, її територіальної цілісності та непорушності кордонів, та засудила дії РФ.

За результатами дебатів було ухвалено Декларацію Конгресу, в якій офіційно визнається військове втручання Російської Федерації у події в Україні. «Конгрес засуджує будь-яку форму військового вторгнення Росії на схід України, а також всі інші форми тиску Росії на її сусідів», - йдеться в документі.

«Безпека континенту поставлена під серйозну загрозу через порушення міжнародних норм та принципів з боку Росії... Збройний сепаратизм, який підтримують найманці та іноземні війська, йде всупереч усьому, що підтримує Конгрес», - зазначено також в декларації.

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В Конгресі констатують, що безпека всього континенту опинилась під серйозною загрозою через постійні порушення Росією міжнародного права, норм та принципів РЄ, під якими вона підписалась, приєднуючись до організації.

«Те, що трапилось у Криму (Україна), у Південній Осетії та Абхазії (Грузія), в Придністров’ї (Республіка Молдова) і те, що відбувається сьогодні на сході України, діаметрально протилежне тій регіональній Європі, яку ми прагнемо побудувати», - йдеться в декларації.

В Конгресі також зазначають, що погоджене в Мінську припинення вогню на сході України має бути ефективно та комплексно реалізовано і за ним має слідувати політичний діалог для надання можливості Україні відновити свою територіальну цілісність.