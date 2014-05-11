АП: Росія «замаскувала» війська на кордоні з Україною під кольори миротворчих сил ООН

Частина російської бронетехніки на кордоні з Україною розмальована в кольорову гаму миротворчих сил ООН.

Про це, як повідомляє Українська правда, у ході брифінгу заявив в.о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський, відповідаючи на запитання про те, чи відомо йому про наміри Росії ввести так званих миротворців на підстави результатів ''референдумів'' на Донбасі.

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Він нагадав, що миротворці можуть бути введені лише на підставі рішення Ради Безпеки ООН, ''а все інше - це будуть не миротворці, а окупанти''.

''Так, дійсно, на території РФ знаходиться ціла колона бронетехніки, розмальована в кольори ООН, дійсно там все ще є військові підрозділи'', - заявив він.

''Тому ми розцінюватимемо будь-яке вторгнення як військову агресію і реагуватимемо на це як на військову агресію'', - підкреслив Пашинський.