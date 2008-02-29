В України з`явився новий важіль тиску на Росію?

Зустріч в Кремлі президента Володимира Путіна з угорським прем`єром Ференцем Дюрчанем завершила підготовчий етап проекту газопроводу South Stream ("Південний потік") з Росії до Європи через Чорне море. Угорщина створить СП з "Газпромом" по будівництву своєї ділянки South Stream. Але у проекту можуть виникнути нові проблеми. Морська ділянка газопроводу пройде по економічній зоні України, з якою Росія перебуває в гострому конфлікті по газу. В результаті Київ може затягнути реалізацію проекту і одержати новий інструмент тиску на Москву в газових переговорах.

South Stream пройде з Росії до Болгарії по дну Чорного моря, а потім розділиться на дві гілки — через Сербію (з нею підписана аналогічна угода) і Угорщину до Австрії і через Грецію на південь Італії. Потужність газогону — 30 млрд кубометрів газу на рік. Партнером "Газпрому" за проектом виступає італійська Eni. Завершити будівництво планується в 2012 році. Заступник глави Мінпроменерго Анатолій Яновський підтвердив, що для будівництва газопроводу буде потрібна згода України і Румунії. Для цього, пояснив чиновник, доведеться, як по Nord Stream, проводити екологічну експертизу, яка має бути узгоджена з урядами країн, в економічній зоні яких пройде газопровід. Ст. 79 Конвенції ООН по морському праву передбачає, що "визначення траси для прокладки підводних трубопроводів на континентальному шельфі здійснюється з відома прибережної держави". "Заборонити будівництво газопроводу Україна не може, але вона повинна погоджувати маршрут трубопроводу і його екологічну експертизу", - уточнює Григорій Вільчек. За законодавством України цей термін обмежений одним роком. Таким чином, у України з`явився новий важіль тиску на Росію в умовах гострого газового конфлікту двох країн, що розгорнувся в останні тижні .

РБК