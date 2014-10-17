В СБУ готові обміняти на українських полонених 300-400 бойовиків

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський в прямому ефірі інформаційної програми «Події» на каналі Україна.

"Одне з головних питань - це питання людей, які все ще залишаються в заручниках у сепаратистів. Це питання для нас сьогодні є вкрай важливим і вирішення цього питання очікують передусім сім'ї полонених і заручників", - сказав Лубківський.

Читайте такожРНБО: зниклими безвісти на Донбасі вважаються 330 бійців АТО, 357 - у полоніЗа його даними, з полону бойовиків були звільнені близько 1400 осіб, зараз у полоні залишається близько 450 осіб, обміняти на яких силовики готові 300-400 бойовиків.

"Зараз у полоні залишається близько 450 осіб. У нас сьогодні в цілому є 1500 кримінальних проваджень, у нас перебуває близько 300-400 чоловік, яких ми готові віддати, повернувши назад наших громадян. Ми нікого не збираємося тут затримувати", - розповів Лубківський.

Також він поскаржився, що принцип обміну "всіх на всіх" "працює дуже важко".