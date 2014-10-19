Бойовики здійснили невдалу спробу встановити свій блокпост біля Бахмутки

Про це повідомили у Секторі "А", пише Українська правда .

У секторі наголосили, що намагалися домовитися з бойовиками в рамках перемир'я про безперешкодне транспортування продовольства і евакуацію поранених, але вони не увінчалися успіхом. Обстріли продовжились.

"У неділю в тому районі бойовики влаштували засідку для наших колон з продовольством, водою. Вони навіть намагалися виставити свій блокпост", - повідомили в секторі "А".

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Ввечері бойовики використовували проти сил АТО танк.

"В результаті було проведено зачистку району, а також знищений той блокпост терористів, який вони намагалися виставити", - додали в секторі "А".

Після зачистки району вдалося забезпечитиблокпости сил АТО продовольством і водою на тривалий час і евакуювати поранених.

Кількість евакуйованих поранених та втрати під час боїв за неділю, у секторі не наводять.