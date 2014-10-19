Збройні сили знищили танк противника в ході рейду поблизу Сміле на Луганщині
За дорученням президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, в ніч з 18 на 19 жовтня підрозділи ЗС України, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, здійснили рейдові заходи в район блокпоста № 32 (н.п. Сміле, Луганська обл.).
Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.
Також повідомляється, що в результаті рейду було знищено танк та живу силу терористів.
«Силами АТО на зазначений блокпост доставлено дві тонни води, продукти харчування, а також достатню кількість зброї та боєприпасів», - повідомляють в Міноборони і підкреслюють, що «бойовий дух бійців, які несуть службу на блокпосту є високим, та таким, що дозволяє виконувати завдання за призначенням».
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Як повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, міністр оборони Степан Полторак доповів президенту України Петру Порошенку, що для нейтралізації загрози блокпосту було проведено рейдовий бій, під час якого знищено 1 танк противника та завдано значних втрат у живій силі.
«Втрат серед українських військових немає. Раніше під час обстрілів було поранено двох наших військовослужбовців, яким вже надано медичну допомогу», - повідомили в РНБО.
Як повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, на блокпост доставлено 2 тонни води, продукти харчування у достатній кількості, повний боєкомплект та усе необхідне для життєдіяльності. Також на блокпост доставлено підкріплення, яке допоможе утримувати позиції у випадку повторних нападів бойовиків.
«Наразі проводяться заходи зі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп терористів у прилеглих районах. Також здійснюється інженерне укріплення позицій», - сказав Лисенко і відзначив, що оточення блокпосту не було і немає.