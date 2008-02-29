Президент ПА ОБСЄ вважає, що Україна має всі права стати членом Євросоюзу
Горан зробив комплімент Києву
Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Леннмаркер ГОРАН вважає, що Україна має всі права стати членом Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в рамках міжнародного форуму «Європа – Україна», що проходить у Києві.
«Україна має всі права стати членом ЄС. Зрозуміло, що Україна є європейською країною, а Київ – таке ж саме європейське місто, як і Стокгольм», - сказав він.
За словами Л.ГОРАНА, для Європи також важливо, щоб Україна була членом ЄС.
«Чим більший союз, тим він кращий», - сказав він.
Л.ГОРАН також вважає «неправдивою» думку, що існує конфлікт між розширенням ЄС та поглибленням інтеграції. За його словами, саме нові члени ЄС найбільше готові брати участь у виробленні європейської зовнішньої політики, спільної енергетичної політики, подоланні злочинності. Він зазначив, що європейська перспектива важлива не тільки для України, а й для Європейського Союзу та Чорноморського регіону.