В Нашій Україні зріє скандал через фальшивку

Радник Президента України Петро Олійник заявляє, що в його коментарі щодо процесів у Народному Союзі “Наша Україна”, поширеному сьогодні офіційним сайтом блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, грубо перекручено суть сказаних ним слів. П.Олійник наполягає, що він мав на меті підкреслити незмінну пропрезидентську спрямованість НСНУ, але зовсім не поставити під сумнів можливість створення нових політичних проектів, на які може спиратися Президент Віктор Ющенко при втіленні свого курсу. “Ні про які сумнівні проекти сумнівних політиків я не говорив. Ці слова були самочинно дописані авторами повідомлення на сайті”, - вказав радник Президента. Він також запевняє, що не стверджував про необхідність виходу з фракції “НУ-НС” та складання повноважень тими народними депутатами, які припинили членство в “Нашій Україні”.

П.Олійник звертається до ЗМІ з проханням розцінювати цю заяву як спростування інформації, поширеної сайтом блоку “НУ-НС”. Він пояснює це тим, що його коментар про процеси у “Нашій Україні” був доповнений і скорегований настільки, що перетворився на фальшивку. “Обов’язково з’ясую, чому так сталося. Залишаю за собою право на адекватне реагування щодо факту спотворення моєї позиції”, - підкреслив радник Президента.