Радник Президента натякає, що Балога - сумнівний політик?

Голова Львівської регіональної організації “Народного Союзу Наша Україна”, радник Президента України Петро ОЛІЙНИК вважає, що народні депутати, які вийшли з партії “Наша Україна”, мають залишити фракцію “Наша Україна – Народна самооборона” і скласти депутатські повноваження.

Таку думку він висловив у коментарі сайту блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, коментуючи вихід з НСНУ кількох членів та проведення 1 березня засідання політради партії.

П.ОЛІЙНИК вважає, що політик, який за списком партії був обраний до будь-якого представницького органу, але не бажає перебувати в лавах цієї партії, має вийти з фракції і скласти повноваження.

“А щодо тих, хто вийшов з партії, то скажу: якщо ти пройшов по списку партії до будь-якого представницького органу, але якщо ти не бажаєш перебувати в лавах цієї партії, то ти маєш вийти з депутатської фракції і скласти депутатські повноваження”, - наголосив голова Львівської організації НСНУ.

П.ОЛІЙНИК повідомив, що “під час зборів обласної партійної конференції було визначено 12 депутатів різних рівнів, які відійшли від позиції партії. Буде ставитись питання про позбавлення їх депутатських повноважень”.

Разом з тим він повідомив, що братиме активну участь у засіданні політради партії як лідер обласної партійної організації. “На засіданні я буду наголошувати на тому, що ми - партія Президента, і не беремо участі в сумнівних проектах, які створюються сумнівними політиками. Партія “Народний Союз Наша Україна” – це партія, народжена Майданом”, - підкреслив П.ОЛІЙНИК.

За його словами, він закликатиме членів політради дотримуватися двох принципових позицій.

“Перша принципова позиція – ми партія Президента, будемо працювати на українську демократію, на націонал-патріотичну ідею”, - зазначив П.ОЛІЙНИК.

“Друга принципова позиція – ми маємо закликати всі партії об’єднатися в одну потужну правоцентристську політичну силу”, - наголосив він.

На переконання П.ОЛІЙНИКА, “таке об’єднання стане ренесансом української прозорої політики європейського зразка”.

“Якщо ми ці дві принципові позиції впровадимо – то ми повернемо довіру людей до політичних інституцій”, - вважає він.

“Розчарування – найстрашніший ворог в існуванні будь-якої системи: підприємства, міста, району, області, держави в цілому. Ми повинні подолати політичну корупцію і відродити віру людей у те, що політики можуть бути чесними”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого про вихід із НСНУ заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

19 лютого з НСНУ вийшли заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, а також народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРІЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.

27 лютого про вихід з лав НСНУ заявив голова Херсонської регіональної організації партії Борис СІЛЕНКОВ.

28 лютого голова Дніпропетровської облдержадміністрації, член Президії партії «Наша Україна» Віктор БОНДАР заявив, що має намір вийти з лав партії.