У ПР кажуть, що Сєвєродонецьк-2 організували «за Євангелієм»

«Організатори з`їзду в Сєвєродонецьку виходять з головного принципу - збереження цілісності держави, пошани прав кожної людини, яка будує незалежну державу Україна». Про це заявив нардеп-регіонал Вадим Колесніченко в ефірі ток-шоу «Дуель» на ТРК Україна. «Ми поступаємо за Євангелієм, - уточнив депутат. - Ми ставимся до людей так, як ми би хотіли, щоб вони ставилися до нас. Ми жодного разу і ніколи не говорили, що ми проти української держави. Проте ми вимагали, щоб не забороняли нашу рідну російську. Ми завжди вимагали, щоб ми, якщо хочемо бути європейською державою, поважали права місцевого самоврядування. Щоб не було необхідності вирішувати питання ремонту міського туалету в Києві. Це право місцевої ради, це право місцевих бюджетів. Проте ваша влада сьогодні вкрала у місцевих бюджетів 9 мільярдів гривень. Це говорить про те, що вже до літа місцеві ради припинять існування. Вони стануть банкрутами».

До цього нардеп додав, що ПР категорично проти фальсифікації історії.

«Тому що дії, які називаються знищенням пам`ятників окупації для міста Севастополь, яке було побудоване після війни, окупантами, як ви вважаєте, отже, його потрібно зносити з лиця землі", - так пояснив свою позицію Колесніченко.

Регіонал також заявив, що категорично не сприймає того, що «бандит по горло в крові мирних людей Роман Шухевич став сьогодні Героєм України, в той же час нахваляється тим, що під його керівництвом армія УПА знищувала радянського генерала Ватутіна, який звільняв нашу батьківщину».