Янукович: давайте доживемо до понеділка... або до вівторка

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вважає недоцільним проведення дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив в п’ятницю на прес-конференції.

"Давайте доживемо до понеділка, або до вівторка. Давайте не лякати виборами, бо не виборів треба боятися, а порушення Конституції", - наголосив він.

"На нашу думку, не бажано проводити дострокові вибори, але чому проводилися вибори в 2007 році, чому був обраний такий шлях? Шлях руйнівний. Ми бачили, як це робилося, які процеси відбувалися в КС, як він руйнувався", - сказав Янукович.

"Ці тенденції потрібно негайно припиняти. Я думаю, що політики зацікавлені в тому, щоб Україна розвивалась в правовому полі", - додав він.

"А щодо ситуації в парламенті, я думаю, вона завжди буде гострою, бо жодна політична сила не захоче обслуговувати іншу", - зазначив Янукович.

Раніше Янукович заявляв, що навіть після розблокування парламенту Верховна Рада не буде нормально працювати.

Виходом з ситуації він називав переформатування коаліції, або нові дострокові парламентські вибори.

Українська правда