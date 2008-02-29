Янукович не бачить нічого поганого в бажанні Богатирьової

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що один з регіональних осередків партії розгляне питання про перебування в її лавах Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, яка погодилася посісти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони всупереч рішенню Партії регіонів про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Рішення, яке буде прийнято партією, згідно із нашим статутом, це рішення прийматиме первинна організація. Розгляд цього питання вже заплановано і буде розглянуто», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, лідер Партії регіонів не бачить нічого поганого в бажанні Р.БОГАТИРЬОВОЇ зберегти членство в партії. «Це бажання Раїси Василівни, в цьому немає нічого поганого», - додав він.

Разом з тим, В.ЯНУКОВИЧ вважає розгляд питання про перебування Р.БОГАТИРЬОВОЇ у складі Партії регіонів «досить чутливим».

«Вона прийняла своє рішення, і якщо вона у своїй роботі виконуватиме програмні принципи і статут партії, будуть зроблені висновки і прийнято рішення», - пояснив лідер Партії регіонів.