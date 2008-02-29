Ющенка знову кличуть в Раду - як знак розблокування
14:59, 29 лютого 2008Політика
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Послання Президента включили в розклад
У вівторок, 4 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить у парламенті із Щорічним посланням, якщо роботу Верховної Ради буде розблоковано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи підсумки засідання робочої групи з розблокування роботи парламенту.
За його словами, було б знаковим, аби робота парламенту відновилась зі Щорічного звернення Президента. Тому робоча група передбачила у розкладі засідань, що це звернення буде виголошене у вівторок.
А.ЯЦЕНЮК повідомив, що остаточно розклад пленарних засідань буде затверджений у понеділок на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту.
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