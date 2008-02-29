Ющенка знову кличуть в Раду - як знак розблокування

У вівторок, 4 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить у парламенті із Щорічним посланням, якщо роботу Верховної Ради буде розблоковано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи підсумки засідання робочої групи з розблокування роботи парламенту.

За його словами, було б знаковим, аби робота парламенту відновилась зі Щорічного звернення Президента. Тому робоча група передбачила у розкладі засідань, що це звернення буде виголошене у вівторок.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що остаточно розклад пленарних засідань буде затверджений у понеділок на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту.